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Baojun E100: китайцы представили самый дешевый электрокар
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19:22 Сегодня Телеграф
Фото: autonews.ua
Китайская компания SAIC-GM-Wuling собрала самый дешевый электрокар в мире.
Китайская компания SAIC-GM-Wuling показала свой компактный электромобиль Baojun E100. Он чем-то напоминает смарт. А цена его составит 5300 долларов. Это делает его самым дешевым электромобилем в мире.
Малыш сможет развивать скорость до 100 км/час и на одном заряде может проехать до 155 километров. Для полной зарядки ему понадобится 7,5 часов.
Baojun E100 получил независимую переднюю подвеску спереди и однорычажную – сзади. Автомобиль оснащен единственным электрическим агрегатом, выдающим 40 лошадиных сил и 110 Нм крутящего момента.
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