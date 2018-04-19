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Baojun E100: китайцы представили самый дешевый электрокар

Смотрите фото (4)
Baojun E100
19:22 Сегодня Телеграф
autonews.ua
Фото: autonews.ua

Китайская компания SAIC-GM-Wuling собрала самый дешевый электрокар в мире.

Китайская компания SAIC-GM-Wuling показала свой компактный электромобиль Baojun E100. Он чем-то напоминает смарт. А цена его составит 5300 долларов. Это делает его самым дешевым электромобилем в мире.

Малыш сможет развивать скорость до 100 км/час и на одном заряде может проехать до 155 километров. Для полной зарядки ему понадобится 7,5 часов.

Baojun E100 получил независимую переднюю подвеску спереди и однорычажную – сзади. Автомобиль оснащен единственным электрическим агрегатом, выдающим 40 лошадиных сил и 110 Нм крутящего момента.

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Все по теме:

Baojun E100, SAIC-GM-Wuling, Китай, Электромобиль.
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