Baojun E100: китайцы представили самый дешевый электрокар

Китайская компания SAIC-GM-Wuling показала свой компактный электромобиль Baojun E100. Он чем-то напоминает смарт. А цена его составит 5300 долларов. Это делает его самым дешевым электромобилем в мире.

Малыш сможет развивать скорость до 100 км/час и на одном заряде может проехать до 155 километров. Для полной зарядки ему понадобится 7,5 часов.

Baojun E100 получил независимую переднюю подвеску спереди и однорычажную – сзади. Автомобиль оснащен единственным электрическим агрегатом, выдающим 40 лошадиных сил и 110 Нм крутящего момента.