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Эксперты назвали самые дорогостоящие автомобили в мире

Bugatti Veyron
21:11 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Под каждого клиента автомобиль изготавливается с индивидуальными параметрами.

Не для кого не секрет, что все самое новое и современное со временем становится старым и никчемным. Это правило, увы, распространяется на автомобили премиальной линейки.

Конечно такие машины с годами не дешевеют, а даже дорожают. Но прогресс есть прогресс, а человек так устроен, что ему подавай все самое-самое.

В первой строке рейтинга разместилась автомодель известного мирового автобренда Bugatti Veyron. Такую машину клиентам предлагают от двух миллионов долларов.

Одной из особенностей обсуждаемой автомодели является тот факт, что под каждого клиента автомобиль изготавливается с индивидуальными параметрами.

Во второй строке обсуждаемого рейтинга — Ferrari Enzo. Автомодель от именитого итальянского автобренда обойдется от полутора миллионов долларов. Такое авто придется по вкусу состоятельному человеку, имеющему пристрастие к скорости.

Третье место у Pagani Zonda. Стоимость такого "монстра" находится в районе миллиона долларов.

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