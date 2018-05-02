Ford запатентовал автомобиль со встроенным мотоциклом

Эта идея, названная разработчиком «мультимодальным пассажирским транспортом», очевидно, призвана стать новаторским мейнстримом по созданию концепции транспорта будущего.

Саму заявку на регистрацию автомобиля со встроенным электромотоциклом Ford подал еще в октябре 2017 года.

Согласно ей, мультимодальный транспорт для перевозки пассажиров объединяет в себе автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и мотоцикл, снабженный электромотором. Причем, у обоих транспортных средств консоль управления общая.

Идея поясняется современной нехваткой в городах парковочных мест, а также запретом на использование в черте некоторых мегаполисов авто на ДВС.

На картинках, сопровождающих патентную заявку, видно, что мультимодальный транспорт от Ford включает в себя компактный автомобиль, рассчитанный на 2-х человек, и мотоцикл с электроприводом, который буквально интегрирован в переднюю часть машины. При необходимости, мотоцикл достается из автомобиля, и становится сам по себе полноценным двухколесным транспортом.

Предполагается такое использование этого мультимодального средства передвижения: при достижении автомобилем черты, дальше которой машина не может двигаться либо из-за пробок, либо из-за запретов, ее паркуют, а дальнейшее движение продолжают на мотоцикле.

И хотя данный патент в итоге может оказаться просто интересной, но не реализовываемой идеей, он демонстрирует, что автопроизводители ищут новые концептуальные решения для финансово выгодного, но соответствующего сегодняшним реалиям встраивания в будущее.