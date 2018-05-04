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Стали доступны снимки кроссовера Ford Kuga третьего поколения

Ford Kuga
08:52 Сегодня Телеграф
autonews.autoua.net
Фото: autonews.autoua.net

Автомобиль Ford Kuga сможет предложить классическую гибридную силовую установку и плагин-гибрид.

Фото экстерьера и первые снимки салона кроссовера опубликовало издание Autoevolution. Внешне новый Kuga напоминает высоко поднятый хэтчбек. Сменив поколение, кроссовер получил новую модульную платформу С2, впервые использованную на Ford Focus четвертого поколения, и увеличенную колесную базу. На габаритных размерах модели эти изменения практически не отразились.

В салоне появилась мультимедийная система Sync 3 с дисплеем диагональю до восьми дюймов (в зависимости от комплектации) и рулевое колесо с подрулевыми лепестками, как у "Фокуса". Идентичны у моделей компоновка центрального дисплея, дефлекторов и кнопок мультимедийной системы. Представленные фото не позволяют рассмотреть прикрытый тоннель, но, исходя из того, что рукоятка коробки передач над ним не выступает, можно предположить, что от "Фокуса" новому Ford Kuga достался и вращающийся селектор "автомата".

Салон кроссовера Ford Kuga

Официальной информации о моторной гамме новинки на текущий момент нет. Предположительно она будет состоять из различных бензиновых моторов EcoBoost, а место двухлитрового "дизеля" Duratorq займет более современный 2.0 EcoBlue. Кроме того, у Kuga третьего поколения впервые появится гибридная модификация и плагин-гибрид.

По неофициальным данным, у кроссовера может появиться семиместная версия, предназначенная для китайского рынка, производство которой наладят на совместном предприятии Changan Ford в Китае.

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Ford Kuga, Ford Kuga третьего поколения, Автомобили.
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