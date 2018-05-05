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"Везунчик" года: парень разбил спорткар в первый день покупки (Видео)
00:01 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Смелое управление с новым спортивным авто - не повторяйте подобных ошибок.
Покупая спортивный автомобиль впервые, желательно не делать резких движений, пока к нему не привыкнешь. Иначе наслаждение может быстро закончится.
Именно так и произошло с одним американцем из Массачусетса, который приобрел BMW Z4. Парню удалось “развалить” свой автомобиль в первый же день покупки.
На скользкой дороге заднеприводное купе ушло в занос, после чего оно вылетело с дороги и въехало в кирпичную ограду. Произошедшее заснял на камеру товарищ владельца.
Telegraf.com.ua