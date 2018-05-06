Какие американские автобусы служат в украинской армии (Видео)

Эти машины отличаются повышенной проходимостью, так как имеют привод на все колеса. Кузова изготовлены из алюминия, а потому не боятся коррозии.

Более подробно об этих диковинных машинах удалось узнать и заснять на видео во время крупнейшего технического фестиваля в Украине, который проходит с 27 апреля по 01 мая в Государственном музее авиации в Киеве.

Данные автобусы Blue Bird модели ТС 2000 изготовлены в 1995 году и были переданы американским правительством в Украину в качестве помощи еще в конце 90-х. Своим внешним видом машины сильно напоминают школьные американские автобусы и неслучайно, ведь компания Blue Bird один из крупнейших производителей school bus.