Volkswagen объявил о выпуске юбилейного Passat

Речь идет о представителе семейства VW, который был собран на американском заводе в штате Теннеси. Благодаря представителям немецкого автоконцерна стало известно, что на заводе в США увидел свет юбилейный представитель Passat c порядковым номером 700 000. У этой машины есть свои характерные черты.

Например, Passat предлагается с двухцветным вариантом отделки салона с комбинацией серебристого и красного оттенков. К этому добавляются колеса в 19 дюймов, а также спортивная подвеска.

По двигателю можно сказать о том, что на машине будет установлен представитель V6 c объемом 3,6 литра. Такой механизм будет иметь мощность в 280 лошадиных сил, сопровождаемый автоматическим переключением передач в 6 ступеней.

Известно, что кроме Passat Volkswagen собирает на своих мощностях в Теннеси и внедорожник Atlas. Он использует современную платформу с индексом MQB.

Такая конструкция позволяет делать кузова в разных вариантах исполнения — от седана до гибрида. Ожидается, что новая платформа приживется и на европейском континенте.