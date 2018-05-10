BMW отзывает партию автомобилей

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает более 310 тыс. автомобилей в Великобритании из-за возможности нарушения электропитания во время езды.

В прошлом году в Великобритании уже было отозвано 36 тыс. автомобилей из-за этой проблемы. Ранее BMW отозвала 500 тыс. автомобилей в США, Австралии и на других рынках.

Теперь автопроизводитель предположил, что число затронутых этой проблемой автомобилей в Великобритании может быть больше, чем считалось до этого, так как подобный дефект был обнаружен в автомобилях тех моделей, которые раньше не отзывались.