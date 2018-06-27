Количество электромобилей в Украине уже почти 7,5 тыс

Количество электромобилей в Украине ежегодно растет и сейчас их зарегистрировано 7439.

Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов в "Твиттере".

В Минприроды пояснили, что преимущества электромобилей в том, что это забота о состоянии окружающей среды и экономия на горючем.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о поддержке развития электромобилей и соответствующей инфраструктуры для них в Украине.

Верховная Рада освободила с января 2018 года от налога на добавленную стоимость и акцизного налога операции по ввозу на территорию Украины электромобилей до 2023 года.