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Количество электромобилей в Украине уже почти 7,5 тыс
В Украине зарегистрированы уже более семи тысяч электромобилей.
Количество электромобилей в Украине ежегодно растет и сейчас их зарегистрировано 7439.
Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов в "Твиттере".
В Минприроды пояснили, что преимущества электромобилей в том, что это забота о состоянии окружающей среды и экономия на горючем.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о поддержке развития электромобилей и соответствующей инфраструктуры для них в Украине.
Верховная Рада освободила с января 2018 года от налога на добавленную стоимость и акцизного налога операции по ввозу на территорию Украины электромобилей до 2023 года.
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