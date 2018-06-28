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Компания Renault показала новый кроссовер
11:52 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Закрепиться на рынке и усилить позиции Renault в сегменте SUV призван еще один кроссовер C+ класса.
В Renault решили приоткрыть завесу тайны и показать тизер, на котором новый кроссовок изображен строго анфас: мол, смотрите, какой динамический и современный передок.
Этот автомобиль нацелен в первую очередь на молодую аудиторию и помимо стремительного облика он сбудет иметь купеобразный пятидверный кузов.
Известно, что автомобиль будет иметь платформу B0 (Global Access), а производство начнется уже в этом году, однако товарные машины встанут на конвейер в 2019 году.
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