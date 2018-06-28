Компания Renault показала новый кроссовер

В Renault решили приоткрыть завесу тайны и показать тизер, на котором новый кроссовок изображен строго анфас: мол, смотрите, какой динамический и современный передок.

Этот автомобиль нацелен в первую очередь на молодую аудиторию и помимо стремительного облика он сбудет иметь купеобразный пятидверный кузов.

Известно, что автомобиль будет иметь платформу B0 (Global Access), а производство начнется уже в этом году, однако товарные машины встанут на конвейер в 2019 году.