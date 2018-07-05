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Шутливый ответ Ford на радостный твит Илона Маска

Tesla
13:45 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Твиттер

Стивен Армстронг пошутил над Илоном Маском.

Исполнительный директор Ford Europe Стивен Армстронг решил "подколоть" Илона Маска в ответ на его радостный твит о достижениях Теслы во втором квартале года.

В своем Twitter Илон Маск поздравил своих сотрудников – "команду Тесла" – с долгожданным достижением запланированного объема производства 7000 автомобилей в неделю.

Однако Армстронг тут же ответил ему, что такое количество машин Ford строит за 4 часа.

 

 

И хотя в компании Форд длинная история и значительные производственные мощности, на сегодня Тесла производит все же больше электрокаров, чем "голубой овал".

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Все по теме:

Ford, Tesla, Машина, Твиттер, Шутка.
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