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Появились снимки обновленного автомобиля Kia Sportage 2019

Смотрите фото (4)
Kia Sportage 2019
12:39 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
www.autocentre.ua
Фото: www.autocentre.ua

На новых фото кроссовер можно рассмотреть и в базовых версиях.

Новыми изображениями модели поделилось австралийское подразделение корейской фирмы, дополнив фотографиями анонс старта продаж обновленного кроссовера на местном рынке.

Kia Sportage 2019 отличается иным оформлением оптики, бамперов и радиаторной решетки. Также кроссовер щеголяет новыми вариантами колесных дисков.

В салоне перемены менее заметны. Среди главных новшеств можно отметить слегка измененное рулевое колесо и улучшенный экран мультимедийной системы.

В техническом оснащении Kia Sportage 2019, в первую очередь, необходимо отметить появление гибридной модификации Mild Hybrid ("мягкий" гибрид), в которой дизельному двигателю помогает 48-вольтовая электросеть.

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Kia, Kia Sportage 2019, Авто, Автомобили 2019, Новые автомобили.
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