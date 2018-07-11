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Появились снимки обновленного автомобиля Kia Sportage 2019
Смотрите фото (4)
12:39 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: www.autocentre.ua
На новых фото кроссовер можно рассмотреть и в базовых версиях.
Новыми изображениями модели поделилось австралийское подразделение корейской фирмы, дополнив фотографиями анонс старта продаж обновленного кроссовера на местном рынке.
Kia Sportage 2019 отличается иным оформлением оптики, бамперов и радиаторной решетки. Также кроссовер щеголяет новыми вариантами колесных дисков.
В салоне перемены менее заметны. Среди главных новшеств можно отметить слегка измененное рулевое колесо и улучшенный экран мультимедийной системы.
В техническом оснащении Kia Sportage 2019, в первую очередь, необходимо отметить появление гибридной модификации Mild Hybrid ("мягкий" гибрид), в которой дизельному двигателю помогает 48-вольтовая электросеть.
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