Появились снимки обновленного автомобиля Kia Sportage 2019

Новыми изображениями модели поделилось австралийское подразделение корейской фирмы, дополнив фотографиями анонс старта продаж обновленного кроссовера на местном рынке.

Kia Sportage 2019 отличается иным оформлением оптики, бамперов и радиаторной решетки. Также кроссовер щеголяет новыми вариантами колесных дисков.

В салоне перемены менее заметны. Среди главных новшеств можно отметить слегка измененное рулевое колесо и улучшенный экран мультимедийной системы.

В техническом оснащении Kia Sportage 2019, в первую очередь, необходимо отметить появление гибридной модификации Mild Hybrid ("мягкий" гибрид), в которой дизельному двигателю помогает 48-вольтовая электросеть.