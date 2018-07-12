Появилась новая информация о электрическом кроссовере Skoda

Компания Skoda намерена добавить своему первому электрическому кроссоверу заряженную версию eRS.

Топ-менеджер отметил, что модификация eRS, будет отличаться более спортивным внешним видом, более ярким оформлением интерьера, а также иными настройками подвески и рулевого управления.

"Горячий" вариант кроссовера должен дебютировать в 2022 году, спустя 2 года после премьеры стандартной версии электромобиля.

Предвестником будущей модели является концепт-кар Skoda Vision E, который приводится в движение парой электромоторов, суммарной мощностью более 300 л.с. Запас хода электрокара составляет около 500 км.