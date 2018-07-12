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Появилась новая информация о электрическом кроссовере Skoda

Skoda
14:29 Сегодня Телеграф
www.autocentre.ua
Фото: www.autocentre.ua

Подробности раскрыл глава отдела маркетинга компании Skoda Ален Фейви.

Компания Skoda намерена добавить своему первому электрическому кроссоверу заряженную версию eRS. 

Топ-менеджер отметил, что модификация eRS, будет отличаться более спортивным внешним видом, более ярким оформлением интерьера, а также иными настройками подвески и рулевого управления.

"Горячий" вариант кроссовера должен дебютировать в 2022 году, спустя 2 года после премьеры стандартной версии электромобиля.

Предвестником будущей модели является концепт-кар Skoda Vision E, который приводится в движение парой электромоторов, суммарной мощностью более 300 л.с. Запас хода электрокара составляет около 500 км.

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Все по теме:

Skoda, Skoda Vision E, Ален Фейви, Компания Skoda.
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