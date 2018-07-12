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Появилась новая информация о электрическом кроссовере Skoda
14:29 Сегодня Телеграф
Фото: www.autocentre.ua
Подробности раскрыл глава отдела маркетинга компании Skoda Ален Фейви.
Компания Skoda намерена добавить своему первому электрическому кроссоверу заряженную версию eRS.
Топ-менеджер отметил, что модификация eRS, будет отличаться более спортивным внешним видом, более ярким оформлением интерьера, а также иными настройками подвески и рулевого управления.
"Горячий" вариант кроссовера должен дебютировать в 2022 году, спустя 2 года после премьеры стандартной версии электромобиля.
Предвестником будущей модели является концепт-кар Skoda Vision E, который приводится в движение парой электромоторов, суммарной мощностью более 300 л.с. Запас хода электрокара составляет около 500 км.
Telegraf.com.ua