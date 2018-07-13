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В сети появились снимки нового Porsche Cayenne во время тестов

Porsche Cayenne
08:53 Сегодня Телеграф
www.gogetnews.info
Фото из открытых источников

Новый Porsche Cayenne совсем скоро обзаведется спортивной купеобразной версией.

По данным британского издания Autocar, спортивный кроссовер Порше представят в 2019 году, а пока его засняли во время тестов.

Судя по фото, купе-кроссовер Porsche Cayenne 2019 отличается от стандартной модели, прежде всего, увеличенным углом наклона задних стоек крыши да большим спойлером на двери багажника. В остальном – это все тот же Порше Кайен третьего поколения.

Как и стандартная модель, купе Porsche Cayenne получит бензиновые 3,0-литровые турбированные V6 мощностью 330 и 440 л. с. и 550-сильный V8 твин-турбо. Дизельные версии не планируются вообще, зато появится 462-сильный подзаряжаемый гибрид Порше.

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Все по теме:

Porsche Cayenne, Авто, Новинка, Снимки, Тест.
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