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Украинцы массово пересаживаются на электрокары

Электрокары
16:31 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Как сообщает министр инфраструктуры Владимир Омельян ежедневно 20 украинцев пересаживаются на электрокары, за полгода куплено уже 3,5 тыс электрокаров.

В I полугодии в Украине приобретено 3 596 электромобилей. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"20 украинцев ежедневно пересаживаются на электрокары. За январь-июнь 2018 года в Украине куплено 3 596 электромобилей", — сообщил Омелян.

Для сравнения, за весь 2017 год куплено 2 532 электромобиля.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении два проекта закона № 8487 и № 8488, которые вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, с целью решения проблемы с автомобилями с еврономерами.

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Проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" предлагает установить ставку для электромобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), в размере 1 евро за 1 кВт емкости электрического аккумулятора, а также установить ставку налога для гибридных легковых автомобилей в размере 100 евро за 1 единицу.

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Владимир Омелян, Инфраструктура, Украина, Электрокар.
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