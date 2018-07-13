Украинцы массово пересаживаются на электрокары

В I полугодии в Украине приобретено 3 596 электромобилей. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"20 украинцев ежедневно пересаживаются на электрокары. За январь-июнь 2018 года в Украине куплено 3 596 электромобилей", — сообщил Омелян.

Для сравнения, за весь 2017 год куплено 2 532 электромобиля.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении два проекта закона № 8487 и № 8488, которые вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, с целью решения проблемы с автомобилями с еврономерами.

Проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" предлагает установить ставку для электромобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), в размере 1 евро за 1 кВт емкости электрического аккумулятора, а также установить ставку налога для гибридных легковых автомобилей в размере 100 евро за 1 единицу.