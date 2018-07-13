Укравтодор похвастался о ходе ремонта и строительства дорог

В Укравтодоре похвастались более высокими, чем плановые темпами строительства и ремонта дорог государственного значения. В частности, уже выполнено 40% работ, что на 7% превышает плановый показатель. При этом в прошлом году за аналогичный период было выполнено только 18% объемов работ, передает Укравтодор.

"По результатам первых трех месяцев строительного сезона (апрель-июнь) выполнение работ по проектам строительства, реконструкции и ремонтов в Украине составляет более 40%, что на 7% превышает запланированные на это время показатели. На отчетную дату 2017 года на это время было выполнено только 18% объемов работ, несмотря на то, что строительный сезон в этом году начался на месяц позже из-за неблагоприятных погодных условий", - сообщили в Укравтодоре.

Отмечается, что за счет всех источников финансирования в этом году предполагается выполнить работы на 416 объектах. Проектная документация на сегодня разработана на 313 объектов, заключено договоров на 273 объекта, начаты работы на 204-ех. Объем выполнения работ — 43%.

В Укравтодоре отметили, что в этом году по всем ремонтам проводится 4-уровневый контроль качества. В рамках гарантийных сроков, которые теперь составляют от 5 до 10 лет, подрядчик устраняет недостатки за свой счет.

Напомним, во время первой масштабной проверки дорог, которые ремонтировались в прошлом году, были обнаружены нарушения на 136 объектах из 487 проверенных. Наибольший процент дефектов был зафиксирован: в Донецкой, Луганской, Николаевской областях. А наилучшая ситуация по выполнению работ: в Винницкой, Львовской, Одесской областях.