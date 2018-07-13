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Верховная Рада приняла за основу законопроекты по автомобилям на еврономерах

Верховная Рада
12:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о снижении акцизного налога с автомобилей, зарегистрированных в других государствах.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроекты о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487) и об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488), разработанные Комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах. За принятие законопроектов за основу в четверг проголосовало соответственно 265 и 256 народных депутатов.

Согласно предлагаемым законопроектом №8487 изменениям в Налоговый кодекс, базовые ставки акцизного налога будут такими: EUR50 – для автомобилей с бензиновым двигателем, EUR75 – с дизельным. При этом размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Коэффициент двигателя предлагается рассчитывать по такой формуле: объем двигателя разделить на 1000. Коэффициент возраста – количество полных календарных лет с года, последующего за годом производства автомобилей, к году определения ставки налога, поясняет пресс-служба парламентского комитета.

"Рассчитанные по новому принципу акцизы будут значительно меньшими, чем действующие, а разница в размере ставок для разных по объему двигателя авто не будет существенной. При этом акцизный налог на старые авто, конечно, будет выше за счет увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать покупать более новые авто", - отмечала ранее глава профильного комитета Нина Южанина.

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Законопроект №8488 предлагает установить штрафы за нарушение срока пребывания автомобилей на иностранных номерах в режиме транзита. Помимо ныне действующего штрафа в размере 8,5 тыс. грн за нарушение срока более чем на десять суток, предлагается ввести санкцию за нарушение срока от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн, более 30 суток (а также потерю или разукомплектацию транспортного средства) – 170 тыс. грн или конфискацию авто по решению суда.

Согласно документу, штраф за нарушение срока пребывания автомобиля в режиме временного ввоза предлагается установить на уровне 17 тыс. грн в случае превышения срока на 10-20 суток, 85 тыс. грн – 30 суток, более месяца – 170 тыс. грн или конфискация.

Помимо этого, проект закона предлагает обязать Государственную фискальную службу (ГФС) в автоматическом режиме информировать Государственную пограничную службу и Национальную полицию о нарушителях таможенных правил временного ввоза или перемещения автомобилей с иностранной регистрацией.

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Как сообщалось, с 11 июля в центре Киева возле здания Верховной Рады и Дома правительства проходит митинг с требованием доступного растаможивания импортных автомобилей. В частности, протестующие требуют отмены правительственного постановления от 20 июня. Этим постановлением Кабинет министров в рамках эксперимента для повышения таможенных поступлений расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками и разрешил полицейским круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через госграницу.

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Новости Украины, Верховная Рада, Евробляхи, Законопроект, Нардепы, Расстаможка авто, Снижение акцизного налога.
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