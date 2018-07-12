Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин

Отмечается, что сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Общественная организация "АвтоЕвроСила" направила в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету министров об отмене правительственного постановления, которым устанавливается присутствие представителей Национальной полиции в зонах таможенного контроля.

Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от "Всеукраинская организация "АВТО ЕВРО СИЛА" к Кабинету министров Украины относительно постановления правительства о присутствии полицейских в зонах таможенного контроля. Истец просит суд признать незаконным постановление Кабмина "О реализации экспериментального проекта по созданию условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Как сообщалось, 20 июня Кабинет министров принял постановление, которым расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками. Теперь полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", где фиксируются автомобили, пересекающие границу. А также полицейским разрешено круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через госграницу.

Со среды, 11 июля, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией проводят акцию протеста, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.