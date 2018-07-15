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Кадры самого необычного способа тушения авто взорвали интернет (Видео)

Оригинальный способ потушить авто
05:56 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Скриншот

Отчаянный парень попытался потушить пылающий автомобиль оригинальным образом.

В Китае на камеру видеонаблюдения попала довольно интересная картина. Несколько молодых людей садятся в авто, которое сразу же загорается. То, что произошло дальше – удивляет.

Один из мужчин решил потушить авто в данной ситуации нетривиальным, но очень бессмысленным способом: просто… подуть на огонь. Естественно, это не особо сработало. Помог лишь огнетушитель, который поднес один из прохожих.

Всего за несколько дней ролик собрал сотни тысяч просмотров и вызывал широкое обсуждение, несмотря на то, что оно в общем-то неуместно.

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Все по теме:

Авария, Автомобиль, Видео ДТП, Пожар, Тушение авто.
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