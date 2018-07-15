Кадры самого необычного способа тушения авто взорвали интернет (Видео)

В Китае на камеру видеонаблюдения попала довольно интересная картина. Несколько молодых людей садятся в авто, которое сразу же загорается. То, что произошло дальше – удивляет.

Один из мужчин решил потушить авто в данной ситуации нетривиальным, но очень бессмысленным способом: просто… подуть на огонь. Естественно, это не особо сработало. Помог лишь огнетушитель, который поднес один из прохожих.

Всего за несколько дней ролик собрал сотни тысяч просмотров и вызывал широкое обсуждение, несмотря на то, что оно в общем-то неуместно.