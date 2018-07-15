Компания Siemens показала новый поезд Velaro Novo

Компания Siemens представила новый высокоскоростной поезд Velaro Novo в рамках крупнейшая мировой ярмарки железнодорожных технологий InnoTrans, сказано в пресс-релизе компании.

При скорости 300 км/ч новый высокоскоростной поезд использует на 30 процентов меньше энергии, чем предыдущие модели Velaro. Вес поезда уменьшен на 15 процентов, в то же время место для пассажиров увеличено на 10 процентов, отмечает разработчик.

Корпус поезда основан на концепции "пустой трубки", что означает, что внутри нет постоянных объектов, и интерьер может быть изготовлен в соответствии с пожеланиями заказчика.

«Velaro Novo - это наш ответ на глобальные требования к высокоскоростному транспорту. Новый поезд пишет новую главу в истории успеха Velaro и позволяет операторам предлагать пассажирам улучшенный комфорт и экономию во всем жизненном цикле поезда. То, что мы представляем сегодня, - это результат пятилетней разработки: платформа, предлагающая уникально оптимизированные затраты на энергопотребление и обслуживание, а также максимальную гибкость и надежность», - говорит генеральный директор подразделения мобильной связи Siemens Сабрина Суссан.

Отмечается, что параметры новой конфигурации делают Velaro Novo надежным и гибким - поезда могут быть адаптированы к новым потребностям оператора даже после нескольких лет эксплуатации. Затраты на техническое обслуживание снижаются благодаря интеграции современных измерительных и сенсорных технологий. Siemens тестирует новый высокоскоростной поезд с апреля 2018 года по всей Германии.