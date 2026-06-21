Особый день для Притулы: крестины сына прошли в святыне, которую атаковала Россия (фото)

Активист провел важное семейное событие в Лавре

Украинский ведущий и общественный активист Сергей Притула вместе с женой Екатериной Сопельник крестил своего младшего сына Марка, родившегося в августе прошлого года.

Фотографиями с церемонии, прошедшей в День отца 21 июня, мужчина поделился в соцсети Instagram. Обряд состоялся в Киево-Печерской лавре — одной из главных святынь Украины, пострадавшей в результате российской атаки в ночь на 15 июня.

В своем сообщении Притула отметил: "В православных пополнение! Сейчас Марк в прямом смысле этого слова пришел на свои крестины! Россия бьет шахедами по нашей святыне, но Лавра живет и принимает прихожан! Вижу большой символизм в том, что таинство крещения произошло именно здесь. Свет победит тьму!"

На опубликованных фото видно, как семья находится внутри святыни, а также кадры с сыном на фоне лаврских построек.

Напомним, у Сергея Притулы есть старший сын Дмитрий от предыдущего брака. На Екатерине Сопельник он женился в 2015 году. В 2017 году у супругов родилась дочь Соломия, в 2021-м – дочь Стефания, а в 2025 году – сын Марко. Притула часто делится семейными фото, а его дочь Соломия в марте присоединилась к рядам украинских скаутов.