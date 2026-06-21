Особливий день для Притули: хрестини сина відбулися у святині, яку атакувала Росія (фото)

Активіст провів важливу сімейну подію у Лаврі

Український ведучий та громадський активіст Сергій Притула разом із дружиною Катериною Сопельник хрестив свого наймолодшого сина Марка, який народився в серпні минулого року.

Світлинами з церемонії, що пройшла у День батька 21 червня, чоловік поділився в соцмережі Instagram. Обряд відбувся у Києво-Печерській лаврі — одній із головних святинь України, яка постраждала внаслідок російської атаки в ніч на 15 червня.

У своєму дописі Притула зазначив: "У православних поповнення! Нині Марко в прямому сенсі цього слова прийшов на свої хрестини! Росіє бʼє шахедами по нашій святині, але Лавра живе і приймає парафіян! Бачу великий символізм у тому, що таїнство хрещення відбулось саме тут. Світло переможе темряву!".

На опублікованих фото видно, як родина перебуває всередині святині, а також кадри з сином на тлі лаврських споруд.

Нагадаємо, у Сергія Притули є старший син Дмитро від попереднього шлюбу. З Катериною Сопельник він одружився у 2015 році. У 2017 році у подружжя народилася донька Соломія, у 2021-му — донька Стефанія, а у 2025 році — син Марко. Притула часто ділиться сімейними фото, а його донька Соломія у березні долучилася до лав українських скаутів.