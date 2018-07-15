Для этого она потратила 3 года и $70 тысяч, но результат впечатляет.

Для этого она потратила 3 года и $70 тысяч, но результат впечатляет. Чтобы не тратить время в поисках дома мечты, Джесси Липскин (Jessie Lipskin) решила его создать. Найдя на eBay старый автобус GMC 1966 года выпуска (такая же модель, как и в фильме "Скорость" с Кеану Ривзом и Сандрой Буллок), она сразу же влюбилась в него и купила. Последующие несколько лет женщина провела за ремонтом транспортного средства, превращая его в дом на колёсах. Самым трудным, по словам Джесси, было найти специалистов, которые могли помочь ей с переделкой. Любительница всё делать самой, она, тем не менее, не имеет опыта в сантехнических, электрических и столярных работах, который нужен для проекта подобного рода. Но, несмотря на все трудности, она не сдалась и в итоге добилась всего, что хотела, потратив на всё чуть более 70 тысяч долларов США и 3 года работы.