Шведы предлагают много функций в одной машине.
Концепт Volvo 360c – это гостиная, офис, спальня в автомобиле. Шведы попытались переосмыслить понятие автомобиля, как средства передвижения для долгих путешествий.
Концепт Volvo 360c – это гостиная, офис, спальня в автомобиле. Шведы попытались переосмыслить понятие автомобиля, как средства передвижения для долгих путешествий.
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