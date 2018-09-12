Nissan Juke превратили в внедорожник

Кроссовер Nissan Juke получил необычное обновление от филиппинского тюнинг-ателье Autobot Autoworks.

Доработанный SUV на днях был представлен публике. Из существенных изменений стоит выделить большие колеса и увеличившийся дорожный клиренс, что позволило поменять внешний вид Nissan Juke до неузнаваемости.

Модифицированная модель авто соответственно и название получила новое: Project Lady Bug. И действительно, благодаря массивным габаритным накладкам на колесные арки и насыщенной ярко-красной пленки, в которую обтянут автомобиль – он стал походить на божью коровку. Juke также получил дополнительные блоки освещения на крыше и переднем бампере.

Project Lady Bug должен выйти на рынок в следующем году, и по словам шеф-дизайнера Nissan Алфонсо Албайсы, новый кроссовер будет максимально отличаться от своего предшественника. Новое поколение Nissan Juke буде собираться на одной платформе с Renault Captur. Под капотом у новинки окажется бензиновый мотор объемом в 0,9 и 1,2 литра соответственно, либо полуторалитровый турбодизель.