Водитель-лихач умудрился перевернуться на идеально ровной трассе (Видео)

В первую очередь, обратите внимание на качество дорожного полотна. Похоже, трасса Париж-Амстердам прекрасна. Но на территории Бельгии на этой дороге произошло ДТП. Автомобиль, сильно напоминающий Ниссан Кашкай, сбившись с направления на высокой скорости, ударился о заграждение и, перевернувшись, тормозил уже на крыше. Происшествие сильно напоминает недавнее ДТП, в котором Тойота чуть не перевернулась.

Что произошло? Водитель уснул? Отвлекся? На видео можно заметить, что автомобиль пытались остановить и выровнять его курс, но скорость была слишком велика и столкновения избежать не удалось. Если можно так сказать, хорошо, что кроссовер угодил в ограждение, ведь он мог остановиться уже в каком-нибудь из деревьев.

К тому же, отрыв колес от земли погасил часть инерции движения, приземление же на крышу смягчило удар и способствовало остановке. Удивительно, как в происшествии больше никому не удалось поучаствовать. Похоже, никто даже не получил серьезных травм.