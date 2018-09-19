Водитель на мокрой трассе переоценил свои навыки и оказался в овраге (Видео)

Давайте не будем лукавить, нам всем неоднократно говорили о том, что в дождь лучше никуда не спешить. Да мы и сами все это заем: опасно, неудобно и, скорее всего, попросту неэффективно. Не забывайте напоминать себе и близким, что к вождению необходимо относиться со всей серьезностью в любую погоду.

Мокрая дорога подразумевает обязательную «подушку» жидкости между покрытием и колесами автомобиля. Говоря понятным языком, автомобиль соприкасается непосредственно с дорожным полотном только в сухую погоду. Но не в дождь. Речь идет об очень мелких, не заметных глазу величинах, но, поверьте, физика умнее нас всех вместе взятых.

В этом решил усомниться герой представленного видео: поверив надежной полноприводной конструкции своего Jeep Cherokee, водитель разогнался сильнее, чем стоило бы на такой дороге. Остановился внедорожник лишь в овраге, перед этим лишив перекресток одного из светофоров.