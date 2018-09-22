Создатели спорткаров часто используют образы самолетов в своих моделях.

Вдохновение есть в каждой детали. Вдохновение может прийти когда вы слушаете песню, а может, когда вы смотрите в небо. Когда речь идет о спортивных автомобилях, то разработчики делают упор на, конечно же, скорость и аэродинамику. А что является эталоном этих двух характеристик? Правильно – военные истребители. Создатели спорткаров часто используют образы самолетов в своих моделях. Вот 10 примеров автомобилей, на дизайн которых создателей вдохновила авиация.