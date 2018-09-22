Украина станет первой в Европе, где начнутся продажи новой версии Haval H6

Европейская версия второго поколения Haval Н6 – это тот редкий случай, когда автомобиль оказался более интересным, чем модель для внутреннего рынка. Еще одна редкость – Украина станет первой в Европе, где начнутся продажи новинки. Презентация новой модели и тест-драйв состоятся 29–30 сентября.

Этот SUV выпускается компанией Great Wall с 2011 года. В 2013 году компания Great Wall вывела свою линейку внедорожников в отдельный бренд под названием Haval. В 2015 году Haval Н6 первого поколения получил звание "Кроссовер года" в Китае и продемонстрировал впечатляющие результаты продаж – ежемесячно в течение почти 2 лет он был лидером продаж в своем сегменте. Позже компания Great Wall использовала платформу Haval Н6 для создания двух кроссоверов премиум-класса под маркой WEY.

В начале 2017 был презентован Haval Н6 второго поколения, сначала для китайского рынка. Чуть позже дебютировала версия для европейского рынка, которую первыми увидят украинцы.

Новое поколение Haval Н6 оснащается турбированными бензиновыми двигателями с непосредственным впрыском объемом 1,5 (163 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.), которые комбинируются с 7-ми ступенчатой трансмиссией мокрого типа с двойным сцеплением DCT. Расход топлива в смешанном режиме для менее мощного двигателя заявлен на уровне 6,7 л / 100 км, а для более мощного – 7,3 л. Габариты Haval Н6 второго поколения: 4610 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1720 в высоту при колесной базе в 2680 мм.

Кроссовер получил большой список ооборудования, как стандартного, так и опционного. В базовом оснащении Haval Н6 предлагает 6 подушек безопасности, систему видеообзора 360°, функцию мониторинга слепых зон, систему содержания рядности и "всестороннюю защиту для пассажиров, пешеходов и автомобилей" – в краш-тестах IIHS и Euro NCAP автомобиль получил высокие оценки.

Украинские официальные дилеры Haval уже принимают заказы на новинку. Модель доступна в трех комплектациях: Fashionable, Intelligent и Supreme. Стоимость самой доступной версии – 581 400 гривен, а самая дорогая оценена в 681 150 гривен.