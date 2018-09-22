Украина станет первой в Европе, где начнутся продажи новой версии Haval H6
Украинцы первыми среди европейцев получили новый Haval H6.
Европейская версия второго поколения Haval Н6 – это тот редкий случай, когда автомобиль оказался более интересным, чем модель для внутреннего рынка. Еще одна редкость – Украина станет первой в Европе, где начнутся продажи новинки. Презентация новой модели и тест-драйв состоятся 29–30 сентября.
Этот SUV выпускается компанией Great Wall с 2011 года. В 2013 году компания Great Wall вывела свою линейку внедорожников в отдельный бренд под названием Haval. В 2015 году Haval Н6 первого поколения получил звание "Кроссовер года" в Китае и продемонстрировал впечатляющие результаты продаж – ежемесячно в течение почти 2 лет он был лидером продаж в своем сегменте. Позже компания Great Wall использовала платформу Haval Н6 для создания двух кроссоверов премиум-класса под маркой WEY.
В начале 2017 был презентован Haval Н6 второго поколения, сначала для китайского рынка. Чуть позже дебютировала версия для европейского рынка, которую первыми увидят украинцы.
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Новое поколение Haval Н6 оснащается турбированными бензиновыми двигателями с непосредственным впрыском объемом 1,5 (163 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.), которые комбинируются с 7-ми ступенчатой трансмиссией мокрого типа с двойным сцеплением DCT. Расход топлива в смешанном режиме для менее мощного двигателя заявлен на уровне 6,7 л / 100 км, а для более мощного – 7,3 л. Габариты Haval Н6 второго поколения: 4610 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1720 в высоту при колесной базе в 2680 мм.
Кроссовер получил большой список ооборудования, как стандартного, так и опционного. В базовом оснащении Haval Н6 предлагает 6 подушек безопасности, систему видеообзора 360°, функцию мониторинга слепых зон, систему содержания рядности и "всестороннюю защиту для пассажиров, пешеходов и автомобилей" – в краш-тестах IIHS и Euro NCAP автомобиль получил высокие оценки.
Украинские официальные дилеры Haval уже принимают заказы на новинку. Модель доступна в трех комплектациях: Fashionable, Intelligent и Supreme. Стоимость самой доступной версии – 581 400 гривен, а самая дорогая оценена в 681 150 гривен.