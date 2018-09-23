Oldsmobile — старейшая американская марка, автомобили которой считаются элитарными.

Oldsmobile — старейшая американская марка, автомобили которой считаются элитарными. Принадлежит General Motors. Основателем компании является Рэнсом Олдс (Ransom Olds), который в 1891 году построил собственный трехколесный паровой прототип. Годом позже появился первый бензиновый автомобиль Олдса. Вдохновленный интересом, проявленным покупателями к его машинам, в 1897 году конструктор организовал предприятие Olds Motor Vehicle Company. Первый блин оказался комом, и в 1899 году компанию пришлось реструктурировать и преобразовать в Olds Motor Works, чтобы избежать неприятностей. (На фото: Олдсмобиль в Одессе)