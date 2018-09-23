Невероятные экземпляры ретро-автомобилей, которые можно увидеть только на выставке в Париже.

На выставке в Париже можно увидеть около 600 уникальных ретромобилей. Один из интересных экземпляров — суперкар Ferrari FXX. Всего их было собрано вручную и продано 38 штук. Ferrari FXX — гоночный автомобиль, созданный на базе Ferrari Enzo. В 2006 году руководство Феррари решило сделать Красному Барону Михаэлу Шумахеру прощальный подарок в знак признательности за его заслуги и в связи с завершением карьеры . Автомобиль Шумахера отличается тем, что он полностью покрашен в чёрный цвет, на нём стоят чёрные диски с красной окантовкой и логотипы Шумахера в салоне. Ориентировочная стоимость этого автомобиля составляет 2 600 000 — 3 200 000 евро.