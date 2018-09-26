Авария на скорости 530 км/ч, в которой чудом никто не пострадал (Видео)

Жуткая авария со счастливым концом произошла на дрэг-рейсинге в США, а за рулем болида пребывала 28-летняя девушка.

Известная американская гонщица и телеактриса Кортни Форс, дочь легендарного драг-рейсера Джона Форса, просто чудом не пострадала после того, как на скорости полтысячи километров в час загорелся двигатель, а неуправляемый болид угодил в отбойник.

Что еще примечательно, Кортни отказалась от помощи медиков и психотерапевта. На следующий же день после происшествия она вновь выехала на старт. Слабый пол, говорите..?