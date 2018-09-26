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Авария на скорости 530 км/ч, в которой чудом никто не пострадал (Видео)

Авария на скорости 530 км/ч
00:16 Сегодня Телеграф
autocentre.ua

И это не опечатка. Действительно речь идет об аварии, произошедшей на скорости 530 километров в час.

Жуткая авария со счастливым концом произошла на дрэг-рейсинге в США, а за рулем болида пребывала 28-летняя девушка.

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Известная американская гонщица и телеактриса Кортни Форс, дочь легендарного драг-рейсера Джона Форса, просто чудом не пострадала после того, как на скорости полтысячи километров в час загорелся двигатель, а неуправляемый болид угодил в отбойник.

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Что еще примечательно, Кортни отказалась от помощи медиков и психотерапевта. На следующий же день после происшествия она вновь выехала на старт. Слабый пол, говорите..?

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Авария, Авто, Видео аварий, Дрэг-рейсинг, ДТП, США.
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