Автоновости https://telegraf.com.ua/auto/4530105-avariya-na-skorosti-530-km-ch-v-kotoroy-chudom-nikto-ne-postradal-video.html
Авария на скорости 530 км/ч, в которой чудом никто не пострадал (Видео)
00:16 Сегодня Телеграф
И это не опечатка. Действительно речь идет об аварии, произошедшей на скорости 530 километров в час.
Жуткая авария со счастливым концом произошла на дрэг-рейсинге в США, а за рулем болида пребывала 28-летняя девушка.
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Известная американская гонщица и телеактриса Кортни Форс, дочь легендарного драг-рейсера Джона Форса, просто чудом не пострадала после того, как на скорости полтысячи километров в час загорелся двигатель, а неуправляемый болид угодил в отбойник.
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Что еще примечательно, Кортни отказалась от помощи медиков и психотерапевта. На следующий же день после происшествия она вновь выехала на старт. Слабый пол, говорите..?
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