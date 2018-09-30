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В Австралии презентовали новый мощный седан

Седан HSV GTS
18:19 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: novate.ru

В Австралии провели презентацию нового мощного HSV GTS.

На днях состоялась презентация мощного седана HSV GTS от ателье Hоldеn. Этот седан создан на базе известной австралийской модели Hоldеn VF Соmmоdоrе и сейчас является самым мощным автомобилем, выпущенным компанией Hоldеn за всю ее многолетнюю историю.

Презентованный автомобиль имеет такие же характеристики мотора, как и «экстремальная версия» двухдверного спорткара Сhеvrоlеt Саmаrо ZL1, вышедшего на мировой рынок в 2016 году: двигатель V8 мощностью 585 лошадиных сил и объёмом 6,2 л.

Машина оснащена и автоматической, и механической коробкой передач, усиленными тормозными механизмами и модернизированной подвеской. Старт продаж этой «четырехдверки» назначен на осень этого года, предполагаемая рыночная цена - 100 000 долларов.

Кроме HSV GТS на австралийском рынке также состоялась презентация ещё трех машин с таким же двигателем V8: пикапа Clubsport R8 Тоurеr, универсала Mаlоо R8 SV и седана Senator Signature . Последнюю модель эксперты считают упрощённой версия HSV GTS.

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Все по теме:

Holden, HSV GTS, Hоldеn VF Соmmоdоrе, Автомобили, Мощный седан.
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