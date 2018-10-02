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На что способен внедорожник Cadillac Escalade с 800-сильным мотором (Видео)
06:34 Сегодня Телеграф
Непростой Кадиллак Эскалейд сошелся в сражении с Корветом и даже смог его победить!
Битву на прямой между крупным внедорожником и спортивным автомобилем сложно представить. Однако, если SUV имеет “кое-какой секрет”, на нем вполне можно “дать копоти”.
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Например, как на этом Cadillac Escalade в исполнении HPE800 от Hennessey.
Данный автомобиль обладает мощностью 805 л.с. и тягой в 1121 Нм, что делает его одним из самых быстрых авто в принципе.
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Чтобы показать всю суть доработанного Эскалейда, его решили сравнить в дреге с Chevy Camaro ZL1 1LE, выдающим 650 л.с. и 881 Нм. Что из этого получилось, смотрите сами.
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