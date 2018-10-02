На что способен внедорожник Cadillac Escalade с 800-сильным мотором (Видео)

Битву на прямой между крупным внедорожником и спортивным автомобилем сложно представить. Однако, если SUV имеет “кое-какой секрет”, на нем вполне можно “дать копоти”.

Например, как на этом Cadillac Escalade в исполнении HPE800 от Hennessey.

Данный автомобиль обладает мощностью 805 л.с. и тягой в 1121 Нм, что делает его одним из самых быстрых авто в принципе.

Чтобы показать всю суть доработанного Эскалейда, его решили сравнить в дреге с Chevy Camaro ZL1 1LE, выдающим 650 л.с. и 881 Нм. Что из этого получилось, смотрите сами.