В Британии появился автобус, который очищает воздух

На улицах Саутгемптона, который считается наиболее загрязненным в Великобритании городом, появился автобус, очищающий воздух.Автобус тестирует британская транспортная компания Go-Ahead.

Транспортное средство оборудуют специальным фильтром, который очищает воздух во время движения, "перерабатывая" загрязненное и выделяя чистое. По словам исполнительного директора Go-Ahead Дэвида Брауна, этот автобус может очистить воздух на высоте до 10 метров.