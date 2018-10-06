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В Британии появился автобус, который очищает воздух

Автобус
22:54 Сб, 6 Октябрь 2018 Телеграф
ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru

Уникальный автобус может очищать воздух на высоте 10 метров.

На улицах Саутгемптона, который считается наиболее загрязненным в Великобритании городом, появился автобус, очищающий воздух.Автобус тестирует британская транспортная компания Go-Ahead.

Транспортное средство оборудуют специальным фильтром, который очищает воздух во время движения, "перерабатывая" загрязненное и выделяя чистое. По словам исполнительного директора Go-Ahead Дэвида Брауна, этот автобус может очистить воздух на высоте до 10 метров.

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Все по теме:

Автобус, Британия, Воздух, Грязь, Очищения воздуха, Пыль.
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