Нетипичный универсал Chevrolet Impala Double Bubble 1961 (Фото)

Шикарный рестомод от мастерской Greening Auto Company созданный в 2016 году на базе Chevrolet Impala 1961 года. В августе его выставляли на продажу на аукционе Mecum с эстимейтом $225,000 — $275,000, но больше $215,000 за него не дали. Значит скоро всплывет на других аукционах.