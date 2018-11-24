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Воскресенье, 25.11.2018
Нетипичный универсал Chevrolet Impala Double Bubble 1961 (Фото)
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Нетипичный универсал Chevrolet Impala Double Bubble 1961 (Фото)

Шикарный рестомод от мастерской Greening Auto Company созданный в 2016 году на базе Chevrolet Impala 1961 года. В августе его выставляли на продажу на аукционе Mecum с эстимейтом $225,000 — $275,000, но больше $215,000 за него не дали. Значит скоро всплывет на других аукционах.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Авто, Ретро-авто, Chevrolet Impala, Раритетные авто, Chevrolet Impala Double Bubble 1961.
02:57 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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