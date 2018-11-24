Audi отказалась от выпуска двух обещанных моделей

Анонсированные ранее проекты четырехдверной ТТ и заряженной версии А1 Sportback не будут претворены в жизнь, сообщили в компании Audi.

Предполагалось, что легендарное спортивное купе TT выпустят в четырехдверном кузове (лифтбэк или седан) на основе прототипа TT Sportback, представленном в 2014 году.

Однако эти планы пересмотрели, чтобы не портить имидж модели, а также по причине экономии средств на разработку и слишком большого риска от эксперимента.

То же самое касается и высокопроизводительной A1 S1. Во-первых, платформа MQB-A0 не подойдет для мощной модификации, а во-вторых, — подобный вариант прошлого поколения обошелся неоправданно дорого. Немецкий производитель принял решения сконцентрироваться на других приоритетах, включая производство электромобилей.