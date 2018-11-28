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Южнокорейский Hyundai обновил модель ix35

Южнокорейский Hyundai обновил модель ix35
09:48 Сегодня Телеграф avtodream Фото: avtodream

Кроссовер 2019-го модельного года будет иметь несколько иную решетку радиатора с другой структурой ячеек.

Южнокорейский Hyundai готов к продажам рестайлинга внедорожника ix35. Вчера обновленный автомобиль попался на тестах в КНР, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Надо отметить, что Hyundai ix35 новой генерации появился в продаже ровно год назад.

Также по информации инсайдеров известно, что под капотом у внедорожника будет дополнительно стоять 1,4-литровый турбированный двигатель на 140 лошадиных сил. Вместе с ним в паре поработает 6-диапазонная механическая коробка или 7-скоростной робот DCT с двумя сцеплениями. Также, надо отметить, что мотор имеет ультранизкий уровень шума двигателя и уменьшенный расход бензина.

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Hyundai ix35 до последнего времени имел лишь 2,0-л. атмосферный двигатель на 160 "лошадей", с которым работала 6-скоростная механика или 6-диапазонный автомат.

Автомобиль полноприводный или переднеприводный.

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Hyundai, ix35, Внедорожник ix35, Южнокорейский Hyundai.
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