В сети появился рендер внедорожного электро-пикапа Tesla Pickup

Полностью электрический грузовик Tesla Semi стал основой для нового пикапа, подготовленного для экстремального бездорожья.

К сожалению, автомобиль пока существует только в воображении независимых дизайнеров. Рендер был подготовлен после демонстрации нового пикапа Rivian R1T на LA Auto Show.

Разумеется, демонстрированный пикап далек от того варианта, который мы увидим от самой компании. Хотя публичная информация о реальном автомобиле довольно скудная, генеральный директор Elon Musk сказал, что он сам в ожидании появления реального прототипа.

Пока известно, что будущий электрический пикап получит двухмоторную компоновку, аккумуляторную батарею, обеспечивающую запас хода до 800 км, а также 240-вольтовые розетки для мощного электрооборудования.

Ранее Маск говорил, что пикап будет построен после "доступного" кроссовера Model Y. Однако эксперты предполагают, что предварительный образ Tesla Pickup может быть показан в рамках дебюта кроссовера уже в марте 2019 года.