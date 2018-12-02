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В сети появился рендер внедорожного электро-пикапа Tesla Pickup

В сети появился рендер внедорожного электро-пикапа Tesla Pickup
10:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Полностью электрический грузовик Tesla Semi стал основой для нового пикапа, подготовленного для экстремального бездорожья.

К сожалению, автомобиль пока существует только в воображении независимых дизайнеров. Рендер был подготовлен после демонстрации нового пикапа Rivian R1T на LA Auto Show.

Разумеется, демонстрированный пикап далек от того варианта, который мы увидим от самой компании. Хотя публичная информация о реальном автомобиле довольно скудная, генеральный директор Elon Musk сказал, что он сам в ожидании появления реального прототипа.

Пока известно, что будущий электрический пикап получит двухмоторную компоновку, аккумуляторную батарею, обеспечивающую запас хода до 800 км, а также 240-вольтовые розетки для мощного электрооборудования.

Ранее Маск говорил, что пикап будет построен после "доступного" кроссовера Model Y. Однако эксперты предполагают, что предварительный образ Tesla Pickup может быть показан в рамках дебюта кроссовера уже в марте 2019 года.

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Все по теме:

Транспорт, Внедорожник, Авто, Пикап, LA Auto Show, Tesla Pickup, Rivian R1T, электро-пикап.
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