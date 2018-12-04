Поворот во все четыре колеса: История полноуправляемого шасси

Существует несколько способов сделать автомобиль маневренным: дать ему микроскопическую колесную базу, как у оригинального Austin Mini, устроить «дрифтовый» выворот колес… А можно просто сделать так, чтобы поворачивали все четыре колеса. Вы, не поверите, но технологии полноуправляемого шасси уже около ста лет, и мы проследим весь ее путь. Тем более, что сейчас к ней прибегают многие автокомпании – все больше новых моделей кроссоверов или спорткаров умеют подруливать в поворотах, чтобы быть еще стабильнее, маневреннее и быстрее.