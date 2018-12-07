Чехи официально представили публике хэтчбек Skoda Scala

Это первая работа нового шеф-дизайнера марки Skoda Scala - Оливера Штефани.

На мероприятии в Тель-Авиве состоялась презентация новинки от Skoda – хэтчбека Scala.

Внешний вид автомобиля схож с моделью Vision RS. Необычными ля дизайна марки оказались агрессивные фары и большие задние фонари с внутренней графикой.

Интерьер Skoda Scala заметно отличается от предшественников. Обводы передней панели выполнены в лаконичном стиле и украшены широкой цветной накладкой. На ней расположена мультимедийная система в виде планшета. Изменили место и дефлекторы системы вентиляции – они расположены внизу.

Авто оснащено двухзонным климат-контролем, светодиодной оптикой и панорамной крышей. Для защиты используется девять подушек, в том числе и для пассажиров на задних сидениях. Объем багажника в новинке составляет 467 литра и 1410 литров, если сложить задние сидения.

Хэтчбек выйдет в четырех вариациях – с трехцилиндровым турбомотором 1.0 TSI, четырехцилиндровым 1.5 TSI с вариациями мощности в 95 или 115 сил, и со 115-сильным дизелем 1.6 TDI.

Продажи новинки в Европе начнутся в первой половине 2019 года. О стоимости авто пока не сообщают.