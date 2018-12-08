BMW готовится выпустить самую дорогую модель

Роскошная модель будет оснащена всего четырьмя сиденьями, с индивидуальными задними для максимального комфорта.

Концерн давно намекает, что X8 находится в стадии разработки. И вот теперь инсайдерская информация рассказывает о новом флагманском внедорожнике.

Под кодовым названием G09, полноразмерный внедорожник, предположительно, не повторит форму кросс-купе X7, как думают некоторые. Вместо этого, BMW хочет выйти с еще более претензионным внедорожником, вероятно, чтобы заполнить пробел между X7 и Rolls-Royce Cullinan.

В компании сообщают, что линия крыши будет изменена по сравнению с X7, она не будет сильно наклонена к задней части. Это означает, что для пассажиров, сидящих сзади, должен быть достаточный запас высоты. Кстати, за счёт этого и выиграет размер багажника.

У баварцев уже несколько дорогих моделей: $ 139 350 Alpina B7, купе i8 $ 147 500, $ 156,700 M760i и $ 163,300 i8 Roadster. Даже если BMW X8 будет стоить дороже, всё равно, навряд ли он перепрыгнет вышеупомянутый Rolls-Royce Cullinan с его стартовой ценой в $ 325 000.