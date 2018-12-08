Компания Volkswagen показала новый Golf

Немецкая компания анонсировала выход восьмой генерации хэтчбека. На специальном мероприятии Brand Annual Session компания Volkswagen представила эскиз нового Golf. Предварительно известно, что хэтчбек дебютирует уже в середине следующего года. Новинку оснастят оптикой в стиле флагманского внедорожника Touareg.
По мнению экспертов, новый Volkswagen Golf слегка прибавит в размерах, но будет базироваться на прежней платформе. Также отмечается, что моторная гамма, вероятно, не изменится, только пополнится гибридной модификацией.
Представители автопроизводителя сообщают о том, что новинка получит инновационный интерьер. Хэтчбек оснастят цифровой панелью приборов и комплексом систем безопасности, а также авто будет иметь постоянное подключение к сети Интернет для обмена данными с облачными сервисами.