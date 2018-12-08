Компания Volkswagen показала новый Golf

Компания Volkswagen показала первый скетч Golf нового поколения, премьера которого состоится летом 2019 года.

Немецкая компания анонсировала выход восьмой генерации хэтчбека. На специальном мероприятии Brand Annual Session компания Volkswagen представила эскиз нового Golf. Предварительно известно, что хэтчбек дебютирует уже в середине следующего года. Новинку оснастят оптикой в стиле флагманского внедорожника Touareg.

По мнению экспертов, новый Volkswagen Golf слегка прибавит в размерах, но будет базироваться на прежней платформе. Также отмечается, что моторная гамма, вероятно, не изменится, только пополнится гибридной модификацией.

Представители автопроизводителя сообщают о том, что новинка получит инновационный интерьер. Хэтчбек оснастят цифровой панелью приборов и комплексом систем безопасности, а также авто будет иметь постоянное подключение к сети Интернет для обмена данными с облачными сервисами.