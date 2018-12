Илон Маск откроет тоннель под Лос-Анджелесом позже, чем планировалось

Подземный тоннель под Лос-Анджелесом, проложенный The Boring Company Илона Маска, откроют 18 декабря - с восьмидневной задержкой от начальной даты. Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

"Запуск тоннеля Boring Company состоится 18 декабря. Больше, чем открытие. Будут запущены модифицированные автомобили и лифты для авто", - говорится в сообщении.

Boring Company product launch on Dec 18. More than a tunnel opening. Will include modded but fully road legal autonomous transport cars & ground to tunnel car elevators.

— Elon Musk (@elonmusk) 7 декабря 2018 г.