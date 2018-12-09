BMW готовит к выпуску самый дорогой внедорожник

Четырехместник BMW X8 может стать самым дорогим в линейке бренда.

К 2020 году немецкий автопроизводитель намерен представить премиальный четырехместный внедорожник BMW X8. Ожидается, что модель станет самым дорогим представителем марки из-за богатой обивки.

Ранее стало известно, что в основу BMW X8 ляжет новая архитектура. Кроссовер будет рассчитан на четыре человека, а в интерьере появится дорогая обивка и богатое оснащение, которое будет отличать модель от других представителей бренда.

По словам компании BMW, новинка будет дороже BMW X7, однако доступнее Rolls-Royce Cullinan. Главным конкурентом четырехместной модели станет Mercedes-Maybach GLS, который начали тестировать, и максимальные версии нового поколения Range Rover, а также пока не существующей Audi Q9.

Помимо вышеназванных моделей, кроссовер составит главную конкуренцию Bentley Bentayga. Ожидается, что BMW X8 получит силовую установку V8 объемом 4,4 литра с отдачей в 600 – 700 «лошадей», тогда как двигателя V12 не предвидится.