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BMW готовит к выпуску самый дорогой внедорожник

BMW готовит к выпуску самый дорогой внедорожник
19:46 Сегодня Телеграф avtodream.org

Четырехместник BMW X8 может стать самым дорогим в линейке бренда.

К 2020 году немецкий автопроизводитель намерен представить премиальный четырехместный внедорожник BMW X8. Ожидается, что модель станет самым дорогим представителем марки из-за богатой обивки.

Ранее стало известно, что в основу BMW X8 ляжет новая архитектура. Кроссовер будет рассчитан на четыре человека, а в интерьере появится дорогая обивка и богатое оснащение, которое будет отличать модель от других представителей бренда.

Немецкий автопроизводитель собирается представит сразу две экологичные новинки

По словам компании BMW, новинка будет дороже BMW X7, однако доступнее Rolls-Royce Cullinan. Главным конкурентом четырехместной модели станет Mercedes-Maybach GLS, который начали тестировать, и максимальные версии нового поколения Range Rover, а также пока не существующей Audi Q9.

Помимо вышеназванных моделей, кроссовер составит главную конкуренцию Bentley Bentayga. Ожидается, что BMW X8 получит силовую установку V8 объемом 4,4 литра с отдачей в 600 – 700 «лошадей», тогда как двигателя V12 не предвидится.

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Все по теме:

Внедорожник, BMW, Авто, Кроссовер, Самый дорогой, BMW X8.
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