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В Украине продолжает падать автопроизводство

В Украине продолжает падать автопроизводство
15:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

За 11 месяцев было собрано 5463 легковых автомобиля, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 17% - до 6350 единиц. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром". 

Производство грузовых автомобилей составило 132 единицы, что на 69% меньше результата годичной давности. Автобусное производство увеличилось на 10% и составило 755 шт. Сообщается, что в ноябре на украинских заводах было произведено 520 единиц автотранспортной техники, что на 49% меньше, чем годом ранее.

Легковое подразделение национального автопрома закончило месяц с показателем 440 автомобилей, продемонстрировав двукратное падение относительно своего результата годичной давности. Практически всю ноябрьскую статистику по легковым автомобилям сформировал завод "Еврокар", где было собрано 439 машин, на 40% меньше чем годом ранее. Один легковой автомобиль был произведен на "ЗАЗ". Как пояснили на заводе, производство автомобиля прошло в тестовом режиме с целью проверки технического состояния оборудования и технологических процедур.

В ноябре прошлого года "ЗАЗ" произвел 160 легковых авто. Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 2 единицы, в 14,5 раза меньше ноябрьского результата 2017 года. Автобусное производство упало на 13%, до 78 шт.

Как сообщалось, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на 63,1% - до 8,586 тыс. единиц. Производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тыс. единиц.

Справка. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).

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Автомобили, Укравтопром, Производство автомобилей.
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