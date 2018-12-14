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Aston Martin представил самый мощный атмосферный двигатель в мире (Видео)

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Aston Martin представил самый мощный атмосферный двигатель в мире (Видео)
01:29 Сегодня Телеграф autocentre.ua Фото: autocentre.ua

Атмосферный двигатель грядущего гиперкара Aston Martin Valkyrie оказался самым мощным в своем роде.

Aston Martin в рамках подготовки нового гиперкара Valkyrie показал его 6,5-литровый мотор V12 – на данный момент самый мощный атмосферный двигатель в мире. Отдача агрегата – 1000 л.с. при 10 500 об/мин.

Привычный для Aston Martin объем намекает на то, что в основе использован довольно старый блок, сохранившийся со времен родственных связей с Ford. В компании, разумеется, ничего об этом не говорят, поэтому забудьте.

Двигатель способен “крутиться” до 11 100 об/мин и располагает 740 Нм при 7 000 об/мин. Установку разрабатывали совместно с британской инжиниринговой фирмой Cosworth. В конструкции использованы детали из титана, а коленвал изготовлен из цельного стального стержня.

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В итоге масса двигателя составляет всего 206 кг. Атмосферный мотор встроен в структуру кузова и является силовым элементом. Это позволило дополнительно сократить вес и понизить центр тяжести. Но и это еще не все. В составе силовой установки Aston Martin Valkyrie также есть электромотор (или даже не один). Суммарную отдачу пока не раскрывают, но в представленном видео это число убегает далеко за две тысячи.

Всего компания запланировала 150 дорожных и 25 трековых экземпляров автомобиля. Разумеется, все уже распроданы.

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Автомобили, Aston Martin, Гиперкар, Новости авто, Самый мощный атмосферный двигатель, Атмосферный двигатель.
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