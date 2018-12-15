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Второй дизайн для Kia Sportage 2019: серийный авто выходит на рынок

Второй дизайн для Kia Sportage 2019: серийный авто выходит на рынок
10:02 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Модель засветилась на дорогах Поднебесной кроссовер с другим дизайном и будет выпускаться в Китае с названием Kia KX5.

Дебют данного экземпляра авто прошел в Гуанчжоу, при этом серийная версия вряд ли получит значительные отличия от выставочной модели. Масса общих черт прослеживается в линиях кузова. Это сразу было отмечено автомобильными экспертами, которые были в курсе двуличия кроссовера КИА Sportage.

Марка решилась пойти на раздвоение дизайна с одной целью: проверить, какой вариант лучше «зайдет» публике. Локальный Kia KX5 для Китая и глобальное исполнение Kia Sportage значительно отличаются. Бренд решил переработать решетку радиатора, переднюю оптику и бампера. Аналогичная ситуация обстоит и с блоком задних фонарей.

Моторный отсек паркетника пополнится двухлитровым 161-сильным атмосферным бензиновым мотором, а также турбоагрегатом в 1,6 литра. Он будет выдавать 177 лошадиных сил. В качестве трансмиссий марка рассмотрела 6МКПП и 6АКПП. Топовая комплектация получает заряженный мотор в паре с семидиапазонным «роботом». Универсальная «тележка» позволила обеспечить новинке передний и полный привод. Довольно специфичным решением стал набор опций. Для Китая их перечень значительно расширили, поэтому даже придирчивый покупатель выберет для себя лучший вариант.

Kia KX5 2019 модельного ряда станет на конвейерную ленту совместного предприятия Dongfeng и Hyundai. Производство стартует в конечных числах декабря. Стоимость бюджетника пока остается в секрете.

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Транспорт, Модель, Авто, Новый дизайн, Kia Sportage 2019, Kia KX5, серийный авто.
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