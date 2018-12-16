Маск сделал амбициозное заявление о расширении производства Tesla

Производитель готов выкупить заводы известного концерна.

Компания Tesla готова выкупить заводы концерна GM, если те не будут эксплуатироваться или будут выставлены на продажу.

Об этом рассказал Маск во время интервью CBS. «Мы будем заинтересованы, если GM собирается продавать заводы или не будет их использовать», - сообщил глава компании.

Сейчас General Motors полностью пересматривает линейку моделей, частично снимая с производства убыточные проекты, и планирует делать акцент на выпуске электрических версий автомобилей.

При этом в интервью Маск отметил, что его не пугает конкуренция с одним из ведущих производителей Америки в сегменте электрокаров.