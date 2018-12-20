В Австралии обнаружен самый экономичный автомобиль в мире

Электромобиль установил мировой рекорд по энергоэффективности.

В Австралии студенты университета Новый Южный Уэльс создали электрокар на солнечных батареях, который установил мировой рекорд по энергоэффективности. Он сумел проехать 4100 километров всего за 50 долларов.

Для установления рекорда автомобиль Violet преодолел путь от Перта до Сиднея всего за шесть дней, а на его подзарядку студенты потратили всего 50 долларов. В день он преодолевал расстояние в 600 километров и заряжался в основном от солнца. Затраты энергии при этом составляли 3,25 кВт/час на 100 км, что в прах разбивает предыдущий рекорд с показателями в 5,5 кВт/час.

Кончено, электромобиль на солнечной энергии не смог обойтись без сложностей - в нем отказывала задняя ось и загоралась батарея. Тем не менее, он приехал в пункт назначения раньше на два дня, чем предполагалось изначально.

Стоит отметить, что среднестатистический автомобиль в США потребляет в 25 раз больше энергии, а Tesla Model 3 в пять раз больше, чем новый Violet.